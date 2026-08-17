First Baking präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Baking hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.77 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.35 Prozent auf 7.52 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch