First Atlas Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First Atlas Resources präsentierte in der am 15.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch