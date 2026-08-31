First Atlas Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Atlas Resources hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0.080 CAD je Aktie erzielt worden.

First Atlas Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0.030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.160 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch