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31.08.2026 06:37:00
First Atlas Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
First Atlas Resources hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0.01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0.080 CAD je Aktie erzielt worden.
First Atlas Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0.030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.160 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.ch
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