First American Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First American Financial hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 168.5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 91.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.98 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch