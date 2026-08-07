First Acceptance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

First Acceptance lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

First Acceptance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.210 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123.1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140.7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch