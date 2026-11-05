First Acceptance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Acceptance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.270 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16.19 Prozent auf 117.9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch