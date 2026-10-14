KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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14.10.2026 16:58:01
Firmensterben erwartet: Studie sieht Billionen-Abschreibungen im KI-Bereich
Experten erwarten, dass bis zum Ende des Jahrzehnts noch gut sieben Billionen Dollar in Infrastruktur rund um KI investiert werden. Die Einnahmen allerdings werden deutlich darunter liegen. Das wird zu einer Marktkonsolidierung führen zulasten vieler kleiner Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!