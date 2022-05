Firmenich übernimmt Mehrheitsbeteiligung an ArtSci Biology in China

Genf (awp) - Der Genfer Aromen- und Parfumhersteller Firmenich hat seine Beteiligung an ArtSci Biology Technologies aufgestockt. Er hält damit neu eine Mehrheit am chinesischen Aromenspezialisten.

ArtSci werde den Betrieb mit dem bestehenden Management wie gewohnt fortsetzen, teilte Firmenich am Montag mit. Mit dem Schritt wolle man die Reichweite im rasant wachsenden chinesischen Markt ausweiten.

ArtSci und Firmenich sind bereits seit 2019 strategische Partner. Damals erwarb das Genfer Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen mit Sitz in Hangzhou in der Provinz Zhejiang.

Angaben zur Höhe der Beteiligung oder zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

