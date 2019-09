Firmenich conclut un accord pour prendre une participation minoritaire dans Robertet

GENÈVE, 26 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Firmenich, la première entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, a conclu un accord avec First Eagle Investment Management en vue d'acquérir la participation détenue par ses clients dans Robertet, représentant environ 17% du capital1, au prix de 683,30 euros par titre2.

"Firmenich a le plus grand respect pour Robertet, ses valeurs familiales, sa vision à long terme et son savoir-faire de pointe en matière d'ingrédients naturels", a déclaré Patrick Firmenich, Président du Conseil d'Administration de Firmenich. " Cette prise de participation traduit l'engagement de Firmenich d'accompagner sur le long terme la croissance de Robertet."

"Avec son portefeuille de produits d'origine naturelle pour la parfumerie, les arômes et les ingrédients, Robertet est idéalement positionné pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour plus de naturalité", a déclaré Gilbert Ghostine, directeur général de Firmenich. " Cet investissement dans l'un des leaders du naturel s'inscrit parfaitement dans la stratégie de notre groupe à moyen terme."

Firmenich est prêt à demeurer actionnaire minoritaire passif et de long terme de Robertet aux côtés de la famille Maubert. Firmenich est aussi disposé à discuter amicalement d'une éventuelle augmentation de sa participation, et également prêt à construire une collaboration plus étroite afin d'accompagner le succès à long terme de la société. Si cela lui était proposé, Firmenich pourrait également envisager de prendre une participation de contrôle dans Robertet.

Firmenich a déposé une déclaration de franchissement de seuil et d'intention auprès de l'AMF conformément aux règlementations en vigueur.

A propos de Firmenich :

Firmenich est la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde. Elle a été créée en 1895 à Genève, en Suisse. Animée par le but de créer des émotions positives pour améliorer le bien-être, Firmenich a conçu nombre de parfums et arômes parmi les plus connus au monde, apportant du plaisir à plus de quatre milliards de consommateurs chaque jour. Reconnue pour son innovation et sa créativité de pointe, ainsi que pour son leadership en développement durable, Firmenich investit chaque année 10% de son chiffre d'affaires en R&D afin de comprendre et de partager ce que la nature a de meilleur à offrir de manière responsable. Firmenich réalisait un chiffre d'affaires annuel de 3,3 milliards d'euros fin juin 2018. En France, Firmenich compte plus de 400 collègues à travers ses 4 sites, dont son siège mondial en Parfumerie Fine à Paris et son pôle d'expertise mondial en ingrédients naturels à Grasse. Plus d'informations sur Firmenich sont disponibles sur notre site : www.firmenich.com

1 Composé de 303 875 actions et 97 305 certificats d'investissement.

2 Sous réserve d'ajustements d'usage dans le cas où Firmenich déposerait une offre publique d'achat, ferait l'acquisition ou céderait des actions de Robertet dans un délai de 12 mois.

