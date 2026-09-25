Firma Oponiarska Debica: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Firma Oponiarska Debica hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Firma Oponiarska Debica hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.75 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.87 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 702.0 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 761.1 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch