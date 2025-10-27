Firma Oponiarska Debica präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Firma Oponiarska Debica hat am 24.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.95 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0.630 PLN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Firma Oponiarska Debica 689.3 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 653.2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch