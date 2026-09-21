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Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55

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21.09.2026 11:34:57

Firma hinter Fischer Air ist offenbar zahlungsunfähig

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Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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