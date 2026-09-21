Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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21.09.2026 11:34:57
Firma hinter Fischer Air ist offenbar zahlungsunfähig
Air HoldingsDie Firma hinter dem geplanten Neustart von Fischer Air ist offenbar zahlungsunfähig. Ein Gericht lehnte die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ab. Der wiederholt verschobene Neustart der Fischer Air dürfte damit wohl endgültig gescheitert sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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