SMI 12’550 0.3%  SPI 17’277.2100 0.4%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’423 0.2%  Euro 1 -0.2%  EStoxx50 5’638 -0.2%  Gold 3’932.3200 1.2%  Bitcoin 99’313 0.9%  Dollar 0.7972 0.1%  Öl 65.2 1.3% 
Erfolgsmeldung für AstraZeneca und Daiichi Sankyo - Aktie steigt
Beteiligungsaufstockung durch EssilorLuxottica treibt Nikon-Aktie nach oben
US-Investitionen treiben Stellantis-Aktie nach oben: Offenbar 10 Milliarden USD vorgesehen
Daimler Truck plant wohl Lieferung von 1'000 Militär-Lkw an Ukraine - Aktie fällt
Saint-Gobain plant mittelfristiges Wachstum - Aktie leichter
06.10.2025 14:54:45

Firm Commodity Prices Point To Positive Start On Bay Street

(RTTNews) - Higher U.S. and Canadian futures and firm commodity prices point to a steady start for Canadian stocks on Monday. Geopolitical tensions may weigh a bit and limit market's upside, but the undertone is likely to remain fairly positive.

The focus will be on Canadian Prime Minister Mark Carney's upcoming meeting with U.S. President Donald Trump.

The Canadian market closed on a strong note on Friday amid rising expectations of interest rate cuts by the Bank of Canada and the Federal Reserve as jobs data in both nations showed declining momentum.

The benchmark S&P/TSX Composite Index, which hit a new intraday high of 30,490.04, settled at 30,471.68, up by 311.09 points, or 1.03%.

Asian stocks closed weak in thin holiday trading on Monday. Markets in mainland China, Taiwan and South Korean were closed for holidays.

Japanese markets bucked the weak trend, long-term bonds tumbled, and the yen touched a fresh low since early August against the U.S. dollar as pro-business leader Sanae Takaichi's victory in the ruling Liberal Democratic Party leadership race stoked bets on a revival in big spending and loose monetary policy.

Among the major European markets, France is down sharply on political concerns after the nation's Prime Minister Sebastien Lecornu submitted his resignation to President Emmanuel Macron, a few hours after unveiling his cabinet.

In commodities trading, West Texas Intermediate Crude oil futures are up $0.35 or 0.57% at $61.23 a barrel.

Gold futures are gaining $49.80 points or 1.28% at $3,958.70 an ounce, while Silver futures are up $0.210 or 0.44% at $48.175 an ounce.

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

Inside Trading & Investment

09:45 Marktüberblick: Nikkei 225 nach Takaichi-Wahl im Rallymodus
09:36 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
09:10 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
06:30 Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
06:25 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Leichter nach dem Rekordhoch
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’056.67 19.29 UBSIIU
Short 13’318.17 13.78 3OUBSU
Short 13’828.58 8.77 UJ1BSU
SMI-Kurs: 12’549.90 06.10.2025 14:51:59
Long 12’011.46 19.59 SZEBLU
Long 11’710.13 13.27 SWFBJU
Long 11’248.74 8.96 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

