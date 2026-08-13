Firm Capital Property Trust Trust Units: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Firm Capital Property Trust Trust Units hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.21 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.120 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 16.0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 3.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch