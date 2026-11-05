Firm Capital Property Trust Trust Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Firm Capital Property Trust Trust Units stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.19 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Firm Capital Property Trust Trust Units 0.120 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Firm Capital Property Trust Trust Units im vergangenen Quartal 18.1 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Firm Capital Property Trust Trust Units 15.2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch