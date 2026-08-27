Fireweed Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fireweed Metals hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Fireweed Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch