Firefly Neuroscience legte Quartalsergebnis vor

Firefly Neuroscience hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.7 Millionen USD – ein Plus von 66.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Firefly Neuroscience 0.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch