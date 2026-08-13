Firefly Neuroscience hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Firefly Neuroscience hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Firefly Neuroscience vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 0.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 70.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch