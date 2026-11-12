Firefly Aerospace stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Firefly Aerospace veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Firefly Aerospace hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.500 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 110.7 Millionen USD – ein Plus von 259.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Firefly Aerospace 30.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch