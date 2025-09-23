Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’527 -0.5%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5’442 -0.3%  Gold 3’746 1.7%  Bitcoin 89’561 -2.4%  Dollar 0.7926 -0.3%  Öl 66.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
US-Marktanteil bröckelt: Tesla-Aktie auf dem niedrigsten Niveau seit 2017
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Chip-Duell spitzt sich zu: Broadcom macht der NVIDIA-Aktie Konkurrenz
100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI schiebt NVIDIA-Aktie auf neues Rekordhoch
Diginex-Aktie setzt Rally mit erneutem kräftigem Kurssprung fort
Suche...

Fly Leasing Aktie 11461696 / US34407D1090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2025 02:29:39

Firefly Aerospace Inc. Q2 Loss Widens

(RTTNews) - Firefly Aerospace Inc. (FLY) announced Loss for its second quarter of -$63.78 million

The company's earnings came in at -$63.78 million, or -$5.78 per share. This compares with -$53.45 million, or -$4.60 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 26.2% to $15.55 million from $21.07 million last year.

Firefly Aerospace Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$63.78 Mln. vs. -$53.45 Mln. last year. -EPS: -$5.78 vs. -$4.60 last year. -Revenue: $15.55 Mln vs. $21.07 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $133 Mln - $145 Mln

Nachrichten zu Fly Leasing Ltd (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten