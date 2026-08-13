Firefly Aerospace gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Firefly Aerospace liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Firefly Aerospace die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.57 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 656.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 117.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 15.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch