Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’905 -0.1%  SPI 17’737 -0.1%  Dow 48’704 1.3%  DAX 24’295 0.7%  Euro 0.9330 -0.3%  EStoxx50 5’754 0.8%  Gold 4’280 1.2%  Bitcoin 73’295 -0.4%  Dollar 0.7946 -0.7%  Öl 61.6 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Givaudan1064593Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539
Top News
Broadcom steigert Umsatz und Ergebnis kräftig - Aktie im Plus
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie
Gemini Space Station-Aktie im Aufwind: CFTC genehmigt US-Prognosemärkte für Kryptobörse
Tesla-Rivale Rivian setzt auf autonomes Fahren - Aktie dennoch tiefrot
Oracle-Aktie trotz kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn deutlich tiefer
Suche...
Plus500 Depot

Fly Leasing Aktie 11461696 / US34407D1090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 23:39:48

Firefly Aerospace Appoints Ramon Sanchez As COO To Lead Production Scaling

(RTTNews) - Firefly Aerospace (FLY) has named Ramon Sanchez as its new Chief Operating Officer, effective December 22, tasking him with overseeing daily operations and driving the company's push to scale production while strengthening safety, quality, and reliability across its launch vehicles, lunar landers, and spacecraft lines.

CEO Jason Kim said Sanchez brings a long track record of upscaling complex space production systems involving heavy rockets, advanced missiles, and satellite constellations, and highlighted his leadership and technical depth across engineering, manufacturing, supply chain, and quality functions.

Sanchez, an Army veteran with more than two decades at Boeing supporting commercial, civil, and national security missions, has worked on heavy launch vehicles, space planes, satellite constellations of various sizes, integrated payloads, and precision-guided missiles.

In his new role, Sanchez will lead efforts to improve coordination across engineering, manufacturing, and reliability teams as Firefly builds out scalable innovation across its product and service portfolio.

FLY closed at $23.51, up 10.38%, and is trading after hours at $24.09, up 2.47% on the NasdaqGM.

Nachrichten zu Fly Leasing Ltd (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Fly Leasing Ltd (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
11.12.25 Roche-Papiere halten SMI in der Spur
11.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold  und Silber – Ein positives Jahr/Holcim – An der Spitze
11.12.25 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’480.71 19.00 BTASKU
Short 13’721.45 13.97 S8QBLU
Short 14’290.05 8.61 B94SVU
SMI-Kurs: 12’905.17 11.12.2025 17:31:31
Long 12’384.65 19.29 SO3BSU
Long 12’121.81 13.89 SPMB5U
Long 11’608.20 8.97 SYZBYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Nach Anstieg vom Vortag: So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI zum Handelsende knapp im Minus -- DAX schliesst etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Palantir-Mitgründer Peter Thiel steigt aus: Die Hintergründe zum Verkauf der NVIDIA-Aktie
Nach US-Zinsentscheid: Wall Street schliesst uneins - Dow mit Rekord -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen enden am Donnerstag leichter
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:10 ROUNDUP: Neue US-Sanktionen gegen Venezuela - Neffen und Schiffe betroffen
22:40 Broadcom überzeugt mit Ausblick
22:38 Selenskyj: Über Gebietsfragen sollte das ukrainische Volk entscheiden
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein
22:15 Aktien New York Schluss: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein
22:10 Leavitt bringt Öltanker mit Revolutionsgarden in Verbindung
21:45 USA sanktionieren Neffen von Maduros Ehefrau
21:32 Merkel erwartet bei KI-Regulierung 'Schlacht' mit USA
21:13 Ukraine besteht in Friedensplan auf Armee von 800.000 Soldaten
21:00 Wadephul: USA stehen klar zur Nato