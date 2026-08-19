Rosneft Aktie 2613979 / US67812M2070
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19.08.2026 16:30:00
Fire Breaks Out at Rosneft-Owned Refinery After Ukrainian Drone Strike
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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