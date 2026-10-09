Firan Technology Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Firan Technology Group veröffentlichte am 07.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.40 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 64.5 Millionen CAD gegenüber 48.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch