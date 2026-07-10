Firan Technology Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Firan Technology Group hat am 08.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.20 CAD gegenüber 0.140 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Firan Technology Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53.4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 49.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch