Fintech Select öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fintech Select hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Fintech Select hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch