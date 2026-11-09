FinTech Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FinTech Global hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.72 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12.95 Prozent auf 3.55 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 23.30 JPY, nach 10.91 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat FinTech Global im vergangenen Geschäftsjahr 16.50 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FinTech Global 14.43 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch