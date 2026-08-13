FinTech Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FinTech Global hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 6.47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FinTech Global noch ein Gewinn pro Aktie von 1.59 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat FinTech Global mit einem Umsatz von insgesamt 4.94 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 38.64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch