Finolex Cables: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Finolex Cables hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.120 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 212.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163.1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch