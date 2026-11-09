Finolex Cables stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Finolex Cables hat am 07.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 USD gegenüber 0.120 USD im Vorjahresquartal.

Finolex Cables hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 237.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 157.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch