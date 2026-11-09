Finolex Cables stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Finolex Cables präsentierte am 07.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Finolex Cables hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17.85 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10.63 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Finolex Cables 22.69 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 64.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch