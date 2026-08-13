Finolex Cables: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Finolex Cables lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 16.28 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Finolex Cables noch ein Gewinn pro Aktie von 10.63 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.13 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Finolex Cables einen Umsatz von 13.96 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 12.25 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 18.20 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch