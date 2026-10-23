FinnvedenBulten AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FinnvedenBulten AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6.44 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.370 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19.63 Prozent auf 831.0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte FinnvedenBulten AB 1.03 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch