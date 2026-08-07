Finning International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Finning International hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.22 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Finning International 2.12 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3.13 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 19.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.61 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch