Finning International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Finning International stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.86 USD. Im letzten Jahr hatte Finning International einen Gewinn von 0.850 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.17 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.06 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch