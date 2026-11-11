Finning International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Finning International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.17 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Finning International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.04 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 2.84 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch