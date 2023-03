Finma sieht keinen Grund für Verfahren gegen CS wegen VRP-Aussagen

(Meldung durchgehend ausgebaut)

Zürich/Bern (awp) - Für einmal eine positive Nachricht für die Credit Suisse: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma wird kein aufsichtsrechtliches Verfahren wegen Äusserungen von CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann eröffnen.

Dies teilten die Grossbank und die Finma am Freitagabend in separaten Communiqués mit. Lehmann hatte Anfang Dezember 2022 an einer Bankenkonferenz der "Financial Times" und gegenüber der Nachrichtgenagentur "Bloomberg" erklärt, die im Oktober verzeichneten milliardenschweren Abflüsse hätten sich bis Anfang Dezember "abgeflacht" oder seien "im Wesentlichen gestoppt".

Wie die im Februar veröffentlichten Zahlen für das gesamte vierte Quartal aber zeigten, war das nicht der Fall. Am 23. November hatte die CS mitgeteilt, dass von Anfang Oktober bis zum 11. November gruppenweit netto rund 6 Prozent der verwalteten Vermögen abgeflossen seien, was damals rund 85 Milliarden Franken entsprach.

Die Anfang Februar publizierten Jahreszahlen 2022 zeigten dann aber, dass die CS im gesamten vierten Quartal Abflüsse in Höhe von knapp 111 Milliarden zu verzeichnen hate, also rund 25 Milliarden mehr als zum Zeitpunkt der Aussagen von Lehmann. Die Aussagen von Lehmann bzw. danach die veröffentlichten hatten zuerst zu stark steigenden und dann wieder stark fallenden Kursen bei der CS-Aktie geführt.

"Klare Erwartungen"

Die Finma hat laut der heutigen Mitteilung abgeklärt, ob durch die Aussagen Anhaltspunkte für eine Verletzung des Finanzmarktrechts vorliegen würden, die im Rahmen eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens zu klären seien. Man sehe nach Abschluss der Abklärungen aber "keinen ausreichenden Anlass, ein aufsichtsrechtliches Verfahren zu eröffnen".

Die Finma habe der Bank aber ihre "klaren Erwartungen in Bezug auf ihre künftige Kommunikation mitgeteilt". Über weiter Einzelheiten der Abklärungen oder ihrer Aufsichtstätigkeit gibt die Finanzmarktaufsicht keine Auskunft.

uh/jb