Julius Bär Aktie CH0012083009
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29.09.2026 07:33:08
Finma rügt Julius Bär scharf und zieht Millionen ein
Die Finanzmarktaufsicht Finma schliesst ihre Untersuchungen zu den Private-Debt-Geschäften mit René Benko und zu russischen PEP-Kunden von Julius Bär ab. Sie stellt schwere Verstösse fest und ordnet harte Massnahmen an. Julius Bär spricht von Altlasten und will nun wieder Aktien zurückkaufen.
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Julius Bär Holding AG (I)(Julius Baer)
Analysen zu Julius Bär Holding AG (I)(Julius Baer)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI etwas höher erwartet -- DAX vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt vorbörslich leichte Gewinne. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein knapp behaupteter Start ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.