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25.11.2026 11:40:10
Finma hält UBS im Krisenfall für sanierungsfähig
UBS wieder formell genehmigt. (Bild: Shutterstock)">
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht hat erstmals seit der Übernahme der Credit Suisse den Stabilisierungsplan der UBS wieder formell genehmigt. Die Behörde hält eine Sanierung der Grossbank im Krisenfall für umsetzbar. Voraussetzung dafür bleibt allerdings eine staatlich abgesicherte Liquiditätshilfe.
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Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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