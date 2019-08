FinLab EOS VC: Moonlighting vereinbart strategische Partnerschaft mit Kelly Services, einem der weltweit führenden Anbieter von Workforce-Lösungen

DGAP-Media / 15.08.2019 / 12:00

Charlottesville, Virgina/Frankfurt/Main, 15. August 2019 - Moonlighting (www.moonlighting.com), eine führende mobile On-Demand-Personalbeschaffungsplattform und Portfoliounternehmen des FinLab EOS VC Fund, vereinbart eine strategische Partnerschaft mit Kelly Services (www.kellyservices.com), einem weltweit führenden Anbieter von Workforce-Lösungen. Die Zusammenarbeit ermöglicht Kelly Services den Zugang zu unabhängigen Talent Communitys, unter Nutzung des neuen Blockchain Profile-Management-Systems von Moonlighting. Im April 2019 investierte der FinLab EOS VC Fund, ein Risikokapitalfonds, der sowohl von Block.one, dem Entwickler des Blockchain-Protokolls EOSIO, als auch von der FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR) finanziert wird, einen siebenstelligen Betrag in Moonlighting. Die Blockchain Profil-Management-Lösung von Moonlighting läuft auf dem EOSIO-Protokoll und ermöglicht es Jobsuchenden, vertrauenswürdige Arbeitsprofile zu erstellen und diese auf andere Freelance- und Gig-Marktplätze zu portieren. Neben dem EOS VC Fund schließt Kelly Services sich einer beeindruckenden Gruppe von Partnern für Moonlighting an, darunter drei der größten Nachrichtenmedienunternehmen der USA (Gannett, McClatchy und Tribune). Die Recruitmentlösungen von Moonlighting sind in über 150 Nachrichtenmedien zu finden, darunter die Chicago Tribune, LA Times, der Miami Herald, New York Daily News und USA TODAY.

Über Moonlighting: Die On-Demand Personalbeschaffungslösung von Moonlighting ermöglicht den Nutzern zusätzliches Geld zu verdienen und schnell talentiertes Fachpersonal zu finden. Moonlighting schafft einen virtuellen Marktplatz für Freiberufler und kleinen Organisationen, die direkt von mobilen Endgeräten eingestellt bzw. einstellen können. Mit einer Blockchain-gestützten Plattform bietet Moonlighting eine schlüsselfertige Komplettlösung mit einer Reihe von Tools, die Millionen von unabhängigen Mitarbeitern und Personalvermittlern weltweit unterstützen. Moonlighting ist ein privat geführtes Unternehmen aus Charlottesville VA, das von Grund auf für die Gig-Economy aufgebaut wurde.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.moonlighting.com

Über Kelly Services(R): Kelly Services, Inc. (Nasdaq: KELYA, KELYB) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Workforce-Lösungen. Kelly beschäftigt fachliche und technische Mitarbeiter in den Bereichen Bildung, Recht, Gesundheitswesen und kreative Dienstleistungen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Reihe von Lösungen entwickelt, die Kunden bei der Verwaltung ihrer Mitarbeiter unterstützen. Kelly bietet Outsourcing, Beratung, Personalbeschaffung, Karrierewechsel und Vendor Management Dienstleistungen an. Die Workforce-Lösungen des Unternehmens werden einer diversifizierten Kundengruppe über Niederlassungen in drei Regionen angeboten: Amerika, Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) und Asien-Pazifik.

Über EOS VC: Das EOS VC-Programm von Block.one unterstützt Entwickler und Unternehmer bei der Gründung von Community-basierten Unternehmen unter Nutzung von EOSIO. Es bietet Unterstützung in Form von Venture-Capital-Partnerschaften, die in erster Linie auf eine nachhaltige Nutzung des EOSIO-Ökosystems abzielen, indem es in ein konzentriertes und diversifiziertes Portfolio von Blockchain-orientierten Unternehmen auf der Grundlage der EOSIO-Software investiert. Die EOS VC-Initiative zielt darauf ab, durch die Durchführung von Veranstaltungen ein globales Netzwerk von Individuen verschiedener Disziplinen zu fördern. Als Teil der Mission und Vision arbeitet EOS VC regelmäßig mit der Blockchain-Entwicklergemeinschaft zusammen.

Über die FinLab AG: Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. Pressekontakt: FinLab AG

