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17.08.2026 06:37:00
Fines öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fines lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9.48 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22.62 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 915.2 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 725.8 Millionen JPY in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 13.19 JPY. Im letzten Jahr hatte Fines einen Gewinn von 50.67 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 2.76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2.73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2.69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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