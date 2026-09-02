Fineqia International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fineqia International hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das vergangene Quartal hat Fineqia International mit einem Umsatz von insgesamt 0.3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 94.12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch