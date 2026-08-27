Finepart Sweden Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Finepart Sweden Registered hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.00 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14.800 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 185.86 Prozent auf 5.7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch