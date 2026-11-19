FINEBESTEEL hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -101.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48.51 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 45.60 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch