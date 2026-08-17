FINEBESTEEL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FINEBESTEEL lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FINEBESTEEL 193.00 KRW je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 49.14 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 47.63 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch