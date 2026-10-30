Fine Sinter präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fine Sinter hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 49.93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 161.10 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.72 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 12.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch