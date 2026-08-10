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10.08.2026 06:37:00
Fine Organic Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fine Organic Industries veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 45.06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38.19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.94 Milliarden INR – ein Plus von 17.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fine Organic Industries 5.88 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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