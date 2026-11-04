Fine Organic Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fine Organic Industries liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fine Organic Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 49.62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35.40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.29 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.97 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch