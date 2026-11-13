FINDEX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FINDEX hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 3.23 JPY gegenüber 6.84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7.60 Prozent auf 1.15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.25 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch