FinDev Canada appuie l'expansion des énergies renouvelables dans les pays en développement en investissant dans JCM Power

L'investissement permettra une réduction significative des émissions de CO2 de pair avec un approvisionnement en énergie fiable et abordable et la création d'emplois et de débouchés à l'échelle locale.

TORONTO, le 18 déc. 2019 /CNW/ - FinDev Canada a annoncé aujourd'hui un investissement en actions de 20 millions de dollars américains dans l'entreprise canadienne JCM Power pour soutenir les projets d'énergie renouvelable en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes. JCM Power envisage de développer dix à douze projets d'énergie renouvelable d'envergure commerciale en se concentrant sur l'énergie solaire et éolienne ainsi qu'un à deux projets de transport de courant continu à haute tension (CCHT) au cours des cinq prochaines années.

« Nous accordons la priorité à la promotion de l'expertise canadienne dans le secteur des énergies renouvelables dans les marchés émergents », explique Paul Lamontagne, directeur général de FinDev Canada. « Nous sommes heureux de soutenir l'essor de l'une des principales sociétés d'énergie renouvelable au Canada. Elle a à son actif une impressionnante feuille de route dans le développement, l'acquisition, la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable d'envergure dans les marchés en développement. »

Depuis une décennie, JCM Power fait progresser l'ère de l'énergie propre en investissant dans le développement et la construction de nouveaux projets en installations nouvelles, projets financièrement, publiquement, socialement et écologiquement durables dans divers pays, comme le Honduras, Haïti, le Kenya et le Malawi. Utilisant à profit des cadres organisationnels rigoureux et socialement responsables et faisant preuve d'éthique et de la diligence voulue, elle est devenue une figure de proue mondiale en matière d'énergie durable.

Le fait de devenir un important actionnaire de l'une des principales sociétés d'énergie renouvelable du Canada axée sur le développement des marchés est conforme à la stratégie d'investissement de FinDev Canada. L'offre de services d'électricité en réussissant la transition des combustibles fossiles aux sources d'énergies renouvelables fait partie intégrante de ses objectifs sectoriels de croissance verte.

« Nous sommes très heureux de travailler avec l'entreprise canadienne JCM Power, véritable chef de file des projets d'énergie propre et durable, déclare Suzanne Gaboury, directrice des placements à FinDev Canada. Nous sommes déterminés à contribuer à l'expansion de JCM et à lui attirer d'autres investisseurs, y compris d'autres institutions canadiennes. »

L'investissement de FinDev Canada fait partie d'une offre d'actions de 116 millions de dollars américains, laquelle comprend la contribution d'autres investisseurs et institutions financières de développement canadiennes et internationales.

« JCM Power est ravi de conclure sa première grande émission d'actions avec les plus grands investisseurs stratégiques de notre industrie. Le capital levé nous permettra de mettre en œuvre les cinq ou six premiers projets d'énergie renouvelable à impact élevé au cours de la prochaine année. Il servira aussi à accélérer la croissance de notre entreprise. D'une société en développement, nous aspirons devenir une société autonome, productrice d'énergies renouvelables reconnue mondialement; une entreprise tournée sur les marchés à forte croissance », a souligné Christian Wray, chef de la direction à JCM Power.

« Le fait de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement canadien revêt une importance toute particulière pour JCM Power ainsi que pour nos partenaires internationaux, a-t-il ajouté. Nous sommes impatients de collaborer tant avec FinDev Canada qu'avec Affaires mondiales Canada au cours des prochaines années. Alors que nous effectuons un changement d'échelle, nous tenons à maximiser la synergie que le gouvernement canadien et l'industrie peuvent générer conjointement en tentant de résoudre l'enjeu crucial de notre époque : le changement climatique. »

Les énergies renouvelables locales pour leur fiabilité, leur moindre coût et le respect de l'environnement

Sachant que seulement 44 % de la population subsaharienne a accès à l'électricité, il est impérieux d'accroître l'approvisionnement. Toutefois, le taux d'accès à l'électricité ne s'améliorera que si la croissance de la production d'énergie est associée à une augmentation de la capacité et de la fiabilité du réseau.

Les projets, une fois terminés, devraient générer annuellement plus de 3 millions de MWh d'énergie renouvelable, à partir de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire à proportion égale. En remplaçant l'énergie provenant des combustibles fossiles, cette nouvelle génération s'épargnera l'équivalent d'au moins 940 000 tonnes d'émissions de CO 2 par année. Les investissements du projet conduiront également à l'ouverture des perspectives locales d'emploi en créant des emplois et de la valeur économique dans la construction.

Développement durable des marchés

L'investissement de FinDev Canada contribuera au développement des secteurs de l'énergie locale durable en créant environ 2 500 emplois dans la construction à temps plein. Il ajoutera également 9 millions de dollars américains en valeur économique au cours du développement de ces projets, avec l'espoir d'ajouter 2,25 millions de dollars par an au PIB national par l'entremise des bénéfices, des impôts et des salaires.

L'engagement de JCM Power en faveur de l'égalité des sexes et de l'inclusion des femmes va bien au-delà des pratiques actuelles de l'industrie. À titre d'exemple, l'entreprise a mis au point une stratégie de diversité et d'inclusion. Elle fait de l'autonomisation des femmes l'un de ses principaux objectifs. FinDev Canada collaborera avec JCM Power pour lui permettre de participer activement à l'émancipation économique des femmes. Cette guidance démontre les effets que l'émancipation économique des femmes peut avoir sur le secteur des énergies renouvelables. Elle se qualifie pour le « Défi 2X : du financement pour les femmes », une initiative lancée par les institutions financières de développement des pays du G7. Ce défi vise à mobiliser des capitaux pour les initiatives commerciales qui profitent aux femmes.

De plus, cet investissement aidera FinDev Canada et JCM Power à respecter leurs engagements à l'égard des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD), plus particulièrement en ce qui concerne l'ODD 7; Énergie propre et d'un coût abordable; l'ODD 9; Industrie, innovation et infrastructure et l'ODD 13; Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, ces Objectifs constituent des repères et des guides pour bâtir un monde plus durable d'ici 2030.

À propos de FinDev Canada

L'Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc. (opérant sous la marque FinDev Canada) est une institution canadienne dont le mandat consiste à fournir des services financiers au secteur privé dans les pays en développement. Le but? Combattre la pauvreté par la croissance économique en se concentrant sur trois principaux volets : le développement économique par la création d'emplois, l'émancipation économique des femmes et l'atténuation du changement climatique. L'Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Exportation et développement Canada (EDC). Pour en savoir plus sur FinDev Canada, cliquez ce lien.

À propos de JCM Power

JCM Power est un producteur d'électricité indépendant qui se donne pour mission d'accélérer la transition vers la durabilité sociale, économique et de l'environnement dans les marchés en expansion par le développement, la construction et l'exploitation d'infrastructures d'énergies renouvelables. Sa principale motivation est la promotion de l'énergie propre. Pour en savoir davantage, consultez le www.jcmpower.ca.

